



На побережье Чёрного моря в посёлке Витязево завершилось первенство России по пляжному гандболу среди девушек. Турнир, собравший команды из разных регионов страны, прошёл в двух возрастных категориях – U17 (до 17 лет) и U18 (до 18 лет). Достаточно сильно на соревнованиях выступили спортсменки из Волгоградской области, завоевавшие три комплекта наград.

В возрастной категории U17 соревновались шесть команд, которые в течение трёх дней провели круговой турнир. Волгоградская область была представлена тремя коллективами, тренируемыми Еленой Супрун, Анной Сидоричевой и Василием Бушневым.

Первые матчи задали высокий темп соревнованиям. Уже в первый день волгоградские команды показали характер:

Волгоградская область-2 обыграла Волгоградскую область-3 со счётом 2:0 (13:12; 18:4).

Волгоградская область-1 уверенно победила Ставропольский край – 2:0 (14:10; 22:8).

Ростовская область – Волгоградская область-3 – 0:2 (10:12; 13:14).

Волгоградская область-1 – Волгоградская область-2 – 2:1 (18:8; 18:19; 7:6).

На следующий день первая команда Волгоградской области взяла верх над третьей – 2:0 (22:14; 16:11) и над командой Ростовской области – 2:0 (15:12; 19:12). Краснодарский край переиграл вторую команду Волгоградской области – 2:0 (16:13; 24:20).

Краснодарский край – Волгоградская область-3 – 2:1 (22:20; 22:23; 6:2).

Ставропольский край – Волгоградская область-2 – 1:2 (19:12; 16:25; 4:5).

Ростовская область – Волгоградская область-1 – 0:2 (12:15; 12:19).

Однако главным соперником для волгоградских гандболисток стал Краснодарский край – хозяйки турнира демонстрировали мощную игру. Особенно напряжённым получился матч в последний день соревнований, где Краснодарский край обыграл Волгоградскую область-1 со счётом 2:0 (22:20; 23:18). Вторая команда обыграла Ростовскую область – 2:0 (15:14; 15:14).

Волгоградская область-3 – Ставропольский край – 1:2 (18:12; 14:21; 5:8).

По итогам турнира места распределились так:

1. Краснодарский край.

2. Волгоградская область-1.

3. Волгоградская область-2.

4. Ставропольский край.

5. Волгоградская область-3.

6. Ростовская область.

Лучшим бомбардиром категории U17 стала Предыбайлова Александра из Ставропольского края (81 очко), а среди волгоградских игроков выделилась Крюкова Василиса из первой команды (49 очков).

В категории U18 также участвовали шесть команд, включая ГБУ ДО «Московская гандбольная академия» и коллективы из Ростовской области. Волгоградская область была представлена двумя командами, которые с первых матчей показали серьёзную подготовку.

Ярким стартом для волгоградских спортсменок стал матч первого игрового дня, где Волгоградская область-1 разгромила своих землячек из второй команды – 2:0 (24:16; 20:10). В тот же день Волгоградская область-1 обыграла и Ростовскую область – 2:0 (12:25; 12:25). Ставропольский край – Волгоградская область-2 – 2:0 (17:15; 19:13).

В субботу Волгоградская область-2 сенсационно обыграла Краснодарский край – 2:1 (23:18; 11:12; 6:7). Первая команда выиграла у ГБУ ДО «Московская гандбольная академия» – 2:0 (26:17; 28:16) и Ставропольского края – 2:0 (28:20; 22:15). Волгоградская область-2 – ГБУ ДО «Московская гандбольная академия» – 2:1 (16:18; 16:6; 6:3)

Ключевым матчем турнира стал воскресный поединок между Краснодарским краем и Волгоградской областью-1. Хозяйки турнира взяли реванш за предыдущие поражения, победив со счётом 2:0 (20:18; 22:20). Вторая команда уступила сверстницам из Ростовской области – 0:2 (14:22; 9:16).

Итоговое положение в категории U18:

1. Краснодарский край.

2. Волгоградская область-1.

3. Ставропольский край.

4. Волгоградская область-2.

5. ГБУ ДО «Московская гандбольная академия».

6. Ростовская область.

Среди бомбардиров выделилась Тарасова Елена из Волгоградской области-1, набравшая 60 очков, и занявшая второе место в топе лучших игроков турнира.

По итогам первенства России волгоградские гандболистки завоевали:

– серебро в категории U18 (Волгоградская область-1);

– серебро и бронзу в категории U17 (Волгоградская область-1 и Волгоградская область-2).

Турнир показал высокий уровень подготовки волгоградских гандболисток, особенно в напряжённых матчах против Краснодарского края. При этом команде не хватило стабильности в решающих встречах – в обоих финалах победу одержали хозяйки турнира.

Александр Веселовский