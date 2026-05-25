Главное

Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

Актуально

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Экс-глава Новочеркасска Лысенко ответит за взятку в виде земли и дома на ней
Новочеркасский городской суд принял в производство уголовное дело в отношении бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Экс-градоначальника, сообщает Привет-Ростов, обвиняют в получении взятки в крупном размере. – По версии следствия, в...
Федеральные новости
 Традиционный Сабантуй отменили в Саратовской области
В Саратовской области приняли решение об отмене традиционного Сабантуя. Как сообщает ИА «СарИнформ», ежегодный праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ, был запланирован на 6 июня и должен был состояться...
Спорт

Волгоградская область – призёр первенства России по пляжному гандболу

Спорт 25.05.2026 21:12
0
25.05.2026 21:12


На побережье Чёрного моря в посёлке Витязево завершилось первенство России по пляжному гандболу среди девушек. Турнир, собравший команды из разных регионов страны, прошёл в двух возрастных категориях – U17 (до 17 лет) и U18 (до 18 лет). Достаточно сильно на соревнованиях выступили спортсменки из Волгоградской области, завоевавшие три комплекта наград.

В возрастной категории U17 соревновались шесть команд, которые в течение трёх дней провели круговой турнир. Волгоградская область была представлена тремя коллективами, тренируемыми Еленой Супрун, Анной Сидоричевой и Василием Бушневым.

Первые матчи задали высокий темп соревнованиям. Уже в первый день волгоградские команды показали характер:

Волгоградская область-2 обыграла Волгоградскую область-3 со счётом 2:0 (13:12; 18:4).

Волгоградская область-1 уверенно победила Ставропольский край – 2:0 (14:10; 22:8).

Ростовская область – Волгоградская область-3 – 0:2 (10:12; 13:14).

Волгоградская область-1 – Волгоградская область-2 – 2:1 (18:8; 18:19; 7:6).

На следующий день первая команда Волгоградской области взяла верх над третьей – 2:0 (22:14; 16:11) и над командой Ростовской области – 2:0 (15:12; 19:12). Краснодарский край переиграл вторую команду Волгоградской области – 2:0 (16:13; 24:20).

Краснодарский край – Волгоградская область-3 – 2:1 (22:20; 22:23; 6:2).

Ставропольский край – Волгоградская область-2 – 1:2 (19:12; 16:25; 4:5).

Ростовская область – Волгоградская область-1 – 0:2 (12:15; 12:19).

Однако главным соперником для волгоградских гандболисток стал Краснодарский край – хозяйки турнира демонстрировали мощную игру. Особенно напряжённым получился матч в последний день соревнований, где Краснодарский край обыграл Волгоградскую область-1 со счётом 2:0 (22:20; 23:18). Вторая команда обыграла Ростовскую область – 2:0 (15:14; 15:14).

Волгоградская область-3 – Ставропольский край – 1:2 (18:12; 14:21; 5:8).

По итогам турнира места распределились так:

1. Краснодарский край.

2. Волгоградская область-1.

3. Волгоградская область-2.

4. Ставропольский край.

5. Волгоградская область-3.

6. Ростовская область.

Лучшим бомбардиром категории U17 стала Предыбайлова Александра из Ставропольского края (81 очко), а среди волгоградских игроков выделилась Крюкова Василиса из первой команды (49 очков).

В категории U18 также участвовали шесть команд, включая ГБУ ДО «Московская гандбольная академия» и коллективы из Ростовской области. Волгоградская область была представлена двумя командами, которые с первых матчей показали серьёзную подготовку.

Ярким стартом для волгоградских спортсменок стал матч первого игрового дня, где Волгоградская область-1 разгромила своих землячек из второй команды – 2:0 (24:16; 20:10). В тот же день Волгоградская область-1 обыграла и Ростовскую область – 2:0 (12:25; 12:25). Ставропольский край – Волгоградская область-2 – 2:0 (17:15; 19:13).

В субботу Волгоградская область-2 сенсационно обыграла Краснодарский край – 2:1 (23:18; 11:12; 6:7). Первая команда выиграла у ГБУ ДО «Московская гандбольная академия» – 2:0 (26:17; 28:16) и Ставропольского края – 2:0 (28:20; 22:15). Волгоградская область-2 – ГБУ ДО «Московская гандбольная академия» – 2:1 (16:18; 16:6; 6:3)

Ключевым матчем турнира стал воскресный поединок между Краснодарским краем и Волгоградской областью-1. Хозяйки турнира взяли реванш за предыдущие поражения, победив со счётом 2:0 (20:18; 22:20). Вторая команда уступила сверстницам из Ростовской области – 0:2 (14:22; 9:16).

Итоговое положение в категории U18:

1. Краснодарский край.

2. Волгоградская область-1.

3. Ставропольский край.

4. Волгоградская область-2.

5. ГБУ ДО «Московская гандбольная академия».

6. Ростовская область.

Среди бомбардиров выделилась Тарасова Елена из Волгоградской области-1, набравшая 60 очков, и занявшая второе место в топе лучших игроков турнира.

По итогам первенства России волгоградские гандболистки завоевали:

– серебро в категории U18 (Волгоградская область-1);

– серебро и бронзу в категории U17 (Волгоградская область-1 и Волгоградская область-2).

Турнир показал высокий уровень подготовки волгоградских гандболисток, особенно в напряжённых матчах против Краснодарского края. При этом команде не хватило стабильности в решающих встречах – в обоих финалах победу одержали хозяйки турнира.

Александр Веселовский

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.05.2026 21:12
Спорт 25.05.2026 21:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2026 13:52
Спорт 25.05.2026 13:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2026 09:00
Спорт 25.05.2026 09:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.05.2026 07:30
Спорт 25.05.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 19:29
Спорт 24.05.2026 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 18:46
Спорт 24.05.2026 18:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 14:32
Спорт 24.05.2026 14:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 12:07
Спорт 24.05.2026 12:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 08:39
Спорт 24.05.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.05.2026 07:44
Спорт 24.05.2026 07:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2026 20:52
Спорт 23.05.2026 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2026 19:14
Спорт 23.05.2026 19:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2026 12:34
Спорт 23.05.2026 12:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.05.2026 11:01
Спорт 23.05.2026 11:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2026 18:53
Спорт 22.05.2026 18:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:20
Закрыли дело и выставили счёт водителю BMW после наезда на волгоградкуСмотреть фотографии
21:12
Волгоградская область – призёр первенства России по пляжному гандболуСмотреть фотографии
20:37
Под Волгоградом отменён семимесячный карантин по бруцеллезуСмотреть фотографии
20:09
«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:28
Экс-глава Новочеркасска Лысенко ответит за взятку в виде земли и дома на нейСмотреть фотографии
19:10
СК: волгоградка жгла ребенка и держала его в ледяном бассейнеСмотреть фотографии
19:10
Волгоград с Турцией связал прямой рейс «Уральских авиалиний»Смотреть фотографии
18:47
Полицейские с ОМОНом прошерстили ночные клубы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
18:39
Блогер Ульянов в СИЗО Волгограда готовится к судебному процессуСмотреть фотографии
17:38
Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры»Смотреть фотографии
17:03
На юге Волгограда девушка погибла, выпав с 5 этажаСмотреть фотографии
16:58
СК «Ротор» и Глеб Шильников продолжат сотрудничествоСмотреть фотографии
16:47
Площадь Павших Борцов в Волгограде лишилась асфальта: такой вы ее не виделиСмотреть фотографии
15:56
Росимущество требует освободить отобранные у экс-судьи волгоградские отели «Мартон»Смотреть фотографии
15:33
Традиционный Сабантуй отменили в Саратовской областиСмотреть фотографии
14:54
На Солнце вновь зафиксированы массовые выбросы плазмыСмотреть фотографии
14:41
Бочаров о старте предварительного голосования ЕР: «Активность достаточно большая»Смотреть фотографии
14:38
Полицейский генерал Виталий Шулика стал новым замминистра обороныСмотреть фотографии
14:13
Подсудимый экс-замглавы Котово Тареев заключил контракт с МинобороныСмотреть фотографии
14:06
Никита Кологривый выложил в Сеть видео с волгоградскими страусамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
Полузащитник «Ротора» получил вызов в национальную сборную АрменииСмотреть фотографии
13:50
«Щитки горели с 5 по 8 этаж»: в Волгограде 14 человек эвакуировали из-за пожара в МКДСмотреть фотографии
12:57
Муку высшего сорта, но низкого качества обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:49
«Красный октябрь» провел День открытых дверейСмотреть фотографии
12:35
Серийных вымогателей задержали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:09
Под Волгоградом введён режим ЧС из-за обрушения скважины в посёлке ЦарицынСмотреть фотографии
11:40
Волгоградцы встретят Последний звонок с трезвой головойСмотреть фотографии
11:20
Как проверить блокировку счета и разблокировать его онлайн: сервисы ФНССмотреть фотографии
11:16
В Волгоградской области готовы ужесточить противопожарный режимСмотреть фотографии
11:11
В Ворошиловском районе Волгограда обновили сети теплотрассыСмотреть фотографии
 