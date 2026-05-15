На севере Волгограда обнаружили метровые навалы отходов

Сотрудники Росприроднадзора проводят административное расследование по факту несанкционированного навала отходов в Тракторозаводском районе Волгограда на улице Михайлова. Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении, об этой стихийной свалке инспекторам сообщили жители района.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники управления и экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области. Информация подтвердилась.





- В ходе осмотра прилегающей территории сотрудниками Управления установлено, что земельный участок загрязнен множественными навалами отходов. Специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области отобраны пробы почвы и отходов для установления превышений загрязняющих веществ. Площадь загрязнения составила 897 кв.м., - сообщили в природоохранном ведомстве.





По результатам лабораторных исследований будет оценен размер вреда и принято процессуальное решение.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





