Строительная компания, которая в Волгограде ремонтирует нескольких мостов и путепроводов, по требованию Росприроднадзора добровольно выплатила 588 411 рублей в качестве возмещения вреда за сброс отходов на почву.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, ранее в природоохранное ведомство поступил сигнал о сбросе стройотходов с грузового транспорта в Ворошиловском районе Волгограда. На место происшествия оперативно выехали инспекторы Росприроднадзора и представители филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области. В ходе обследования местности информация подтвердилась.





- Специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области произведен отбор проб отходов и почвы. Площадь загрязнения составила 150 кв.м. Межрегиональным управлением установлено виновное лицо – ООО «РИСНА», - сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении.

Был произведён расчет вреда, нанесенного почвам. Сумма была предъявлена стройфирме для добровольной оплаты. Вред возмещен в полном объеме.





Отметим, что указанная фирма является подрядчиком ремонта путепровода по улице Базисной. Также эта компания выполняла работы первой очереди ремонта Сарептского путепровода, а также путепровода на улице Александрова в Волжском и других объектов.