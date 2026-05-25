СК: волгоградка жгла ребенка и держала его в ледяном бассейне





В Нехаевском районе Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летней женщины и её 42-летнего сожителя. Мать-садистка превратила в ад жизнь собственного ребёнка, регулярно избивая и истязая его.

- Установлено, что летом прошлого года во дворе одного из домов фигуранты избили малолетнего после того, как он случайно повредил каркасный бассейн. После этого мальчика бросили в наполненный холодной водой бассейн и не позволяли ему выбраться, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Однако, это лишь один из множества эпизодов, полагают следователи. В частности сообщается, что мать регулярно тушила о ребёнка зажженные спички.

В отношении садистки и ее сожителя возбуждено уголовное дело по п. «г,е» ч.2 ст.117 УК РФ. За групповое истязание ребёнка им грозит до 7 лет тюрьмы.

По сообщению СУ СКР, в настоящее время ребенок находится в безопасности – он передан родному отцу.

