Росводресурсы продлили спецпопуск на Волжской ГЭС с 21 мая





В Росводресурсах установили новый график работы Волжской ГЭС. Этот вопрос обсуждался сегодня на очередном заседании межведомственной рабочей группы в связи с уточненным прогнозом Росгидромета, который проанализировал приток воды в гидроузлы Волги и Камы. Так, он ожидается в пределах 52-62 км3 при норме 70,3 км3. При этом наибольший приток прогнозируется в Угличское (156% от нормы), Куйбышевское (104% от нормы) и Чебоксарское (101% от нормы) водохранилища. Наименьший приток ожидается в Горьковское водохранилище (34% от нормы).

В то же время Волгоградский гидроузел продолжит работать в режиме спецпопуска. С 21 мая объем сбросов останется на уровне 19 тысяч кубометров в секунду до новых указаний Росводресурсов. Напомним, в таком темпе Волжская ГЭС функционировала с 18 мая.



Ранее сообщалось, что Росводресурсы уже несколько раз корректировали объем сбросов на Волжской ГЭС. Последние изменения были связаны с уменьшением притока воды в водохранилища в верховьях Волги. При этом ради наполнения водой Волги и Волго-Ахтубинской поймы Волжская ГЭС в этом году на две недели дольше обычного работает в режиме спецпопуска. Небывалый приток воды в водоемы поймы отмечают местные жители и гости региона.



