Полузащитник «Ротора» получил вызов в национальную сборную Армении





Игрок волгоградской команды Давид Давидян включён в состав национальной сборной Армении для участия в ближайшем учебно‑тренировочном сборе (УТС), сообщает пресс-служба СК «Ротор».

Тренировочный лагерь команды откроется 27 мая и продлится до 9 июня. В этот период тренерский штаб планирует интенсивную подготовку игроков, нацеленную на отработку тактических схем и повышение общей игровой сыгранности коллектива.

В рамках УТС сборная Армении проведёт серию товарищеских матчей. Соперниками армянской команды станут сборные Казахстана и Молдовы. Эти встречи призваны помочь тренерскому штабу оценить текущий уровень готовности игроков, протестировать различные варианты состава и наиграть ключевые игровые комбинации перед предстоящими официальными матчами.

Александр Веселовский