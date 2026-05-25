



В центре Волгограда подрядная компания завершила демонтаж асфальтового покрытия на площади Павших Борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», за металлическими ограждениями, начиная от Нулевого километра Волгоградской области и до собора Александра Невского, сегодня можно наблюдать участок земли, на которой в будущем, согласно планам городских властей, должна появиться территория для отдыха и прогулок.

Фотограф ИА «Высота 102» зафиксировал этот этап работ, ведь такой главную площадь города-героя большинство горожан никогда не видели.





Отметим, что в активную фазу демонтажные работы на площади перед собором вступили на минувшей неделе. Всего за несколько дней с применением спецтехники и самосвалов из центра Волгограда вывезли тонны старого покрытия. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», к концу лета здесь планируют уложить гранитную брусчатку в серых тонах с коричневыми вкраплениями.









Согласно графику производственных работ, прописанному в госконтракте, все демонтажные работы в центре Волгограда должны завершиться к 1 июля этого года. Затем всего за месяц (до 1 августа) подрядчику предстоит сначала уложить брусчатку, затем смонтировать системы видеонаблюдения и освещения, после чего приступить к завершающему этапу – монтажу малых архитектурных форм и к озеленению – по эскизам проекта, на главной площади Волгограда появятся деревья, правда выращивать их будут в кашпо.





Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в рамках благоустройства на площади Павших Борцов в Волгограде сменит прописку памятник Александру Невскому, установленный в 2007 году возле НЭТа. Монумент, пояснили информагентству в мэрии, перевезут в Александровский сад, прилегающий к собору.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»