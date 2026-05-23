Ученые пройдут 900 км в поисках хищных птиц в Волгоградской области

В Волгоградской области ученые-орнитологи изучат популяцию пернатых хищников в южных районах. Для этого им придется преодолеть около 900 км в Котельниковском, Октябрьском и Светлоярском районам.

Вместе с волгоградскими специалистами искать популяции филинов, орлов и орланов направятся и их коллеги из Калмыкии. Ученые обследуют гнездовые участки и местообитания этих хищников.

Как уточнили в облкомприроды, это уже третий этап орнитологических экспедиций, которые проходят в Волгоградской области в текущем году. По итогам первых двух этапов уже обнаружены новые гнездовые участки змееяда, орлана-белохвоста, филина, белого аиста, а также отмечено расширение ареала чёрного коршуна и кудрявого пеликана.

Все наблюдения будут систематизированы и занесены в новое издание Красной книги Волгоградской области в 2027 году.

Фото из архива V102.RU

