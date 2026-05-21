В Волгоградской области из брошенных сетей освободили 1,5 тонны рыбы

В ходе масштабной зачистки водоемов Волгоградской области от брошенных сетей, в том числе и браконьерских, удалось спасти 1,5 тонны рыбы. Водных обитателей, которые получили наименьшие повреждения, выпустили в естественную среду обитания.

Как утончили в Цимлянском отделе рыбоохраны, 380 фрагментов брошенных сетей были обнаружены в реки Хопер в границах Урюпинского, Нехаевского, Алексеевского и Кумылженского районов, а также акватории реки Дон в границах Серафимовичского, Кумылженского, Клетского и Фроловских районов. Здесь было спасено 455 кг рыбы.

В акватории Цимлянского водохранилища в границах Волгоградской области было изъято 747 фрагментов брошенных сетей. Спасено более 1,1 тонны рыбы.

Фото Цимлянского отдела рыбоохраны

