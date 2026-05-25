



Если налоговый орган приостановил операции по счету, разобраться в причинах и снять блокировку можно дистанционно – с помощью цифровых сервисов ФНС России. Сервисы позволяют проверить наличие действующего приостановления, узнать причину задолженности и оперативно её урегулировать.

Шаг 1. Проверить факт блокировки

Для этого подойдёт сервис «Информирование банков о состоянии обработки электронных документов». Нужно ввести ИНН налогоплательщика и БИК банка. Сервис обработает запрос за несколько секунд.

Шаг 2. Понять причину

Уточнить, почему заблокирован счёт, и получить разъяснения поможет сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Он доступен онлайн всем категориям налогоплательщиков. Чтобы войти в сервис, потребуется авторизация через портал «Госуслуги». Затем нужно:

выбрать тип налогоплательщика (юридическое лицо, ИП и т.д.);

указать ИНН и наименование компании (для юрлиц);

сформировать обращение по шаблону;

оставить контактный номер телефона и отправить запрос.

Шаг 3. Получить ответ и разблокировать счёт

Обращение рассмотрят в течение 24 часов (без учёта выходных и праздников). На указанный номер телефона придёт информация о статусе приостановления и способах решения проблемы. Главное условие для разблокировки – устранение причины блокировки (например, погашение задолженности).

Пошаговая инструкция по работе с сервисом есть на сайте ФНС России.

Дополнительные способы

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут также направить обращение об отмене приостановления через «Личный кабинет ИП» или «Личный кабинет юридического лица». К обращению нужно приложить документы, подтверждающие погашение долга.

– Самый надёжный способ избежать блокировки – вовремя сдавать налоговую отчётность и уплачивать налоги, не допуская задолженности, – напоминают в Управлении ФНС России по Волгоградской области.