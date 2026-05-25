Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

 В России на 47 тысяч сократили коммерческие места в вузах
В России сократили количество мест на платную форму обучения в вузах. Как сообщили в департаменте государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ, меньше мест стало по специальностям юристов,...
 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
Как проверить блокировку счета и разблокировать его онлайн: сервисы ФНС

Если налоговый орган приостановил операции по счету, разобраться в причинах и снять блокировку можно дистанционно – с помощью цифровых сервисов ФНС России. Сервисы позволяют проверить наличие действующего приостановления, узнать причину задолженности и оперативно её урегулировать.

Шаг 1. Проверить факт блокировки

Для этого подойдёт сервис «Информирование банков о состоянии обработки электронных документов». Нужно ввести ИНН налогоплательщика и БИК банка. Сервис обработает запрос за несколько секунд.

Шаг 2. Понять причину

Уточнить, почему заблокирован счёт, и получить разъяснения поможет сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Он доступен онлайн всем категориям налогоплательщиков. Чтобы войти в сервис, потребуется авторизация через портал «Госуслуги». Затем нужно:

  • выбрать тип налогоплательщика (юридическое лицо, ИП и т.д.);
  • указать ИНН и наименование компании (для юрлиц);
  • сформировать обращение по шаблону;
  • оставить контактный номер телефона и отправить запрос.

Шаг 3. Получить ответ и разблокировать счёт

Обращение рассмотрят в течение 24 часов (без учёта выходных и праздников). На указанный номер телефона придёт информация о статусе приостановления и способах решения проблемы. Главное условие для разблокировки – устранение причины блокировки (например, погашение задолженности).

Пошаговая инструкция по работе с сервисом есть на сайте ФНС России.

Дополнительные способы

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут также направить обращение об отмене приостановления через «Личный кабинет ИП» или «Личный кабинет юридического лица». К обращению нужно приложить документы, подтверждающие погашение долга.

– Самый надёжный способ избежать блокировки – вовремя сдавать налоговую отчётность и уплачивать налоги, не допуская задолженности, – напоминают в Управлении ФНС России по Волгоградской области. 

