Блогер Ульянов в СИЗО Волгограда готовится к судебному процессу

В Волгограде блогер Алексей Ульянов в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве денег. Как сообщает ИА «Высота 102», задержанный полгода назад – в декабре 2025 года – волгоградец остается в СИЗО.
– Материалы уголовного готовятся для передачи в прокуратуру, – прокомментировал информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда регионального СУ СКР Владимир Суров. – Алексей Ульянов уже ознакомился с материалами. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ о вымогательстве.
Как уточнил Владимир Суров, мера пресечения, избранная Алексею Ульянову сразу после задержания, остается неизменной – накануне Центральный районный суд продлил содержание блогера Ульянова под стражей до 1 июня.
Отметим, что в волгоградском СИЗО остается и другой известный в Волгограде блогер – Михаил Серенко. Последний был задержан силовиками в июле 2025-го. Однако, в отличие от своего «коллеги», Серенко обвиняется в целой серии уголовных преступлений – от клеветы в отношении жителей Волгограда и Волгоградской области до реабилитации нацизма и сексуальных домогательств. По данным ИА «Высота 102» расследование уголовного дела в отношении Серенко также близится к завершению.
