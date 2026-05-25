Блогер Ульянов в СИЗО Волгограда готовится к судебному процессу









– Материалы уголовного готовятся для передачи в прокуратуру, – прокомментировал информагентству руководитель следственного отдела по Центральному району Волгограда регионального СУ СКР Владимир Суров. – Алексей Ульянов уже ознакомился с материалами. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ о вымогательстве.





Как уточнил Владимир Суров, мера пресечения, избранная Алексею Ульянову сразу после задержания, остается неизменной – накануне Центральный районный суд продлил содержание блогера Ульянова под стражей до 1 июня.





Отметим, что в волгоградском СИЗО остается и другой известный в Волгограде блогер – Михаил Серенко . Последний был задержан силовиками в июле 2025-го. Однако, в отличие от своего «коллеги», Серенко обвиняется в целой серии уголовных преступлений – от клеветы в отношении жителей Волгограда и Волгоградской области до реабилитации нацизма и сексуальных домогательств. По данным ИА «Высота 102» расследование уголовного дела в отношении Серенко также близится к завершению.

В Волгограде блогер Алексей Ульянов в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве денег. Как сообщает ИА «Высота 102», задержанный полгода назад – в декабре 2025 года – волгоградец остается в СИЗО.