Муку высшего сорта, но низкого качества обнаружили в Волгограде

Специализированная лаборатория исследовала в Волгоградской области более 4,8 тысячи тонн пшеничной муки высшего сорта, которая идет на выпечку хлебобулочных изделий. Перед использованием в производстве муку проверяют на соответствие ряду показателей, поэтому в лабораторию она поступает партиями.

Как сообщили в Волгоградском филиале ЦОК АПК, муку высшего сорта анализировали на цвет, вкус, запах, влажность, количество и качество клейковины, число падения, белизну и зольность, загрязненность вредителями, зараженность картофельной болезнью. Всего было проведено 152 исследования.

- В двух партиях выявлено несоответствие по белизне и зольности, – рассказала главный специалист Волгоградского филиала Наталья Детистова.

По ее словам, несоответствие показателя белизны может указывать на низкое качество или несоответствие определенному сорту и привести к сложностям при формировании теста, получении изделий с нужными характеристиками и ухудшению качества хлебобулочных изделий. Мука с повышенной зольностью также негативно сказывается на качестве хлебобулочных изделий. Высшие сорта муки, содержащие мало отрубей, должны быть с низкой зольностью.

