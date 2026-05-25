Полицейские с ОМОНом прошерстили ночные клубы в центре Волгограда





В Волгограде прошли массовые рейды в ночных увеселительных заведениях. Правоохранители решили вывести из сумрака несколько клубов и баров в Центральном районе Волгограда. Полицейские в сопровождении вооружённых автоматами бойцов ОМОН и экспертов нарколаборатории проверили сотрудников и гостей на причастность к распространению и приёму наркотиков.

- Для оперативного определения фактов употребления гражданами запрещенных веществ и нахождения в состоянии наркотического опьянения была задействована передвижная лаборатория областного наркодиспансера, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, о выявленных случаях нарушения правопорядка не сообщается, однако, судя по опубликованным снимкам, проверку медиков прошли несколько десятков человек.

Фото: ГУ МВД России по ВОлгоградской области