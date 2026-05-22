Водоемы Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области заполнились водой. Впервые за последние 10 лет обводнение этой территории составило 90%. Об этом сообщил сегодня, 22 мая, губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки.









- Мы продолжаем системную работу по оздоровлению Волги и Дона, Волго-Ахтубинской поймы, водных объектов Волго-Донского бассейна. Эти вопросы являются важнейшей задачей для повышения качества жизни людей, для сохранения водных объектов для последующих поколений. На территории региона уже реализован ряд проектов, позволивших укрепить правый берег Волги, вернуть воду в ерики и озера Волго-Ахтубинской поймы, повысить уровень обводнения поймы в целом. Благодаря этой системной работе по прогнозам специалистов вы этом году мы сможем обеспечить порядка 90% обводнение поймы — самый высокий уровень за последнее десятилетие, — сказал глава региона.

Волжская ГЭС больше месяца работает в режиме спецпопуска воды в низовья Волги. Повышенные сбросы в этом году сохранялись дольше обычного. На днях гидроузел перешел на уровень так называемой рыбохозяйственной полки. В целом в 2026 году попуск прогнозируется в объеме 119,3 куб.км — значительно больше среднемноголетних значений. Важно не только заполнить водоемы водой, но и удержать ее в них после паводка.





Так, в 2014 году обводнение поймы составляла порядка 40%. За последние 10 лет в регионе было расчищено более 220 км водных объектов, реабилитировано порядка 1,4 тысячи га ериков и озер. В общей сложности восстановлен 101 водный объект, возведено 77 водопропускных сооружений. Это позволило обеспечить приток воды во многие водные объекты Волго-Ахтубинской поймы, которые ранее испытывали серьезный дефицит водных ресурсов.

- Благодаря системной качественной работе в 2025 маловодном году нам удалось обеспечить наполнение Волго-Ахтубинской поймы на уровне 85%. Задачи прошлого года мы выполнили: при минимальном сбросе получили максимальный результат, — напомнил Андрей Бочаров. — Останавливаться нельзя, надо продолжать расчистку водных объектов в пойме; до 2030 года еще построить 62 гидротехнических сооружения. И тогда в целом мы выполним ранее поставленную перед собой задачу по наполнению Волго-Ахтубинской поймы через сброс воды. Вторая задача — реализация проекта по созданию обводного канала: ее реализация позволит регулировать наполнение поймы в течение всего периода, а не только в весеннее половодье. Вот тогда мы получим отличный результат.





Проект создания в Волгоградской области обводного канала и комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы разработан с участием ученых, он прошел госэкспертизу и полностью готов к реализации. Строительство такого объекта, как отметил губернатор, навсегда бы решило проблему с обводнением поймы.

Губернатор также напомнил о важности сохранения жителями и гостями региона уникальной поймы, природных парков, рек, ериков и озер.

В Волгоградской области работа по оздоровлению Волги и Дона, Волго-Ахтубинской поймы, водных объектов Волго-Донского бассейна продолжается в новом цикле национальных проектов. В настоящее время перечень объектов Волгоградской области сформирован и утвержден в составе федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».



