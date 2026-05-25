Сегодня, 25 мая, в Дзержинском районе Волгограда из-за пожара эвакуировали 14 человек – жильцов второго подъезда девятиэтажки на улице Краснополянской.

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в многоквартирном доме поступило на пульт оперативного дежурного утром. Жильцы, которые обратились в экстренные службы, рассказали, что на лестничной площадке внезапно стал искриться электрощиток. Помещение быстро заполнялось едким дымом.

- К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений 15-ПСЧ, щитки горели с 5 по 8 этаж. Огнеборцы оперативно эвакуировали из задымленного подъезда 14 человек, троих вывели на свежий воздух с помощью спасательных устройств, - сообщили в МЧС.

Возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила 15 погонных метров. Причина устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!