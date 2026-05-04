Сегодня, 4 мая, Росводресурсы в очередной раз скорректировали режим работы Волжской ГЭС, которая должна была начать ежедневное снижение оборотов на 1000 кубометров в секунду с 24 до 20 тысяч к 7 мая.

Согласно новым указаниям Федерального агентства водных ресурсов, с 5 мая Волжская ГЭС будет держать сбросные расходы на уровне 23 тысяч кубометров в секунду. В таком режиме, как поясняется, сбросы продлятся «до особого указания». Допускается повышение уровня воды в верхнем бьефе до отметки 15,2 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

Решение о новых режимах работы гидроузлов водохранилищ Волго-Камского каскада принято в связи с сохранившимся высоким притоком воды в водохранилища каскада. Помимо Волжской ГЭС, которая находится в Волгоградской области и является нижней ступенью этого каскада, режим работы скорректирован и для Рыбинской ГЭС, расположенной в Ярославской области.

Последний раз Росводресурсы корректировали режим работы Волгоградского гидроузла в конце апреля на основании уточненного прогноза Росгидромета.

Напомним, что период максимальных сбросов в 26 тысяч кубометров в секунду на Волжской ГЭС в этом году продлился неделю - с 20 по 26 апреля. Первоначальный сценарий предусматривал активное сокращение сбросов после прохождения пика, но в итоге от него отказались.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!