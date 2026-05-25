Росимущество требует освободить отобранные у экс-судьи волгоградские отели «Мартон»

История с изъятием в доход государства имущества бывшего судьи Виктора Момотова, в числе которого сеть волгоградских отелей «Мартон» (Marton), продолжилась в арбитражном суде Волгоградской области, куда с иском обратилось территориальное управление Росимущества.

Как сообщает информагентство со ссылкой на документы арбитража, ТУ Росимущества в Волгоградской области просит суд обязать ООО «Территориальное отельное управление» освободить незаконно занимаемые объекты федерального имущества, в списке которых четыре отеля «Мартон» (Marton), расположенных в Волгограде по адресам: ул. Белоглинская, 40а, ул. Рокоссовского, 55, ул. Царицынской обороны, 34 и ул. Профсоюзная, 34а. А также земельный участок по ул. Царицынской Обороны, 32а, расположенный у отеля.

- В случае неисполнения решения суда в установленный срок предоставить ТУ Росимущества в Волгоградской области право осуществить освобождение здания и земельных участков с последующим взысканием с ответчика необходимых расходов, - говорится в судебном определении, вынесенном в начале мая текущего года.


Территориальное управление Росимущества также ходатайствовало о принятии обеспечительных мер по этому делу в части запрета ООО «Территориальное отельное управление» и иным лицам использовать и эксплуатировать эти отели. 12 мая такой запрет арбитражом был наложен. Отмечается, что лица, участвующие в деле, вправе обратиться с ходатайством об отмене обеспечения иска. Рассмотрение дела по существу назначено на 18 июня.

Однако, как убедились журналисты ИА «Высота 102», волгоградские отели «Мартон» по0прежнему принимают постояльцев. Персонал подтверждает, что гостиницы работают в обычном режиме и предоставляют номера для бронирования. Информации о запрете работы, которую можно было увидеть на входе еще в апреле, больше нет. Ее заменили объявления о приеме желающих на контрактную службу. Популярные сервисы онлайн-бронирования отелей по-прежнему предлагают отели «Мартон» в Волгограде туристам.


Напомним, что осенью прошлого года Останкинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда, председателю Совета судей России Виктору Момотову об обращении в доход государства имущества — сети отелей стоимостью более 9 млрд руб. Экс-судью уличили в коррупции. Группой отелей, как сообщалось, бывший судья владел совместно с краснодарским отельером Андреем Марченко.  23 апреля Московский городской суд оставил в силе решение Останкинского суда об изъятии в доход государства имущества Виктора Момотова, Андрея и Игоря Марченко. 


Согласно данным сервиса проверки контрагентов Seldon.Basis, ООО «Территориальное отельное управление» (ООО «ТОУ»), с которым судится ТУ Росимущества в Волгоградской области, зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Эта организация с маленьким уставным капиталом в 10 тысяч рублей была создана 23 января 2026 года. Владельцем 100% доли ООО «ТОУ» является Владимир Андреевич Марченко.


