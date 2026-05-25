



В Городищенском районе Волгоградской области введён режим ЧС на территории посёлка Царицын. Населённый пункт накануне летнего зноя частично остался без питьевой воды из-за обрушения ствола скважины. Особый режим действует в населённом пункте с 10:00 20 мая.





Поселковая сеть централизованного водоснабжения целиком завязана на три 50-метровые скважины, которые и обеспечивают жителей питьевым ресурсом, однако на прошлой неделе ствол одной из них обрушился, сделав её дальнейшую эксплуатацию невозможным. Ситуация наложилась на сезон повышенного разбора воды, в результате чего оставшиеся скважины не справляются с нагрузкой и до многих потребителей ресурс не доходит.

- Сразу же после случившегося на место выезжали специалисты и провели осмотр. К сожалению, одна из трёх скважин выработала свой ресурс и восстановлению не подлежит. Две оставшиеся работают в штатном режиме, но из-за полива огородов, наполнения бассейнов они не способны удовлетворить возросший спрос, особенное в пиковые дневные часы разбора, - рассказал заместитель главы Городищенского района Алексей Русаков.

Чтобы жители посёлка не остались без питьевого ресурса, власти организовали подвоз воды цистернами МУП «ЖКХ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА».

- Машина работает по заявкам. Потребители, которые лишены ресурса, могут передать информацию о необходимости подвоза воды по номерам: +7 (844) 683-46-01 и +7 (844) 683-50-51, - подчеркнул руководитель.

Однако на полное устранение последствий аварии и возобновление полноценного водоснабжения населённого пункта специалистам потребуется время.

- Стремимся уложиться в полторы недели. Но нужно понимать, что объём работы довольно большой. Необходимо заново пробурить скважину, провести её промывку, отобрать пробы воды и получить санитарное заключение. Чтобы ускорить процесс в Царицынском сельском поселении и был объявлен режим ЧС. На обустройство нового водозабора в бюджете придётся изыскать порядка 3 млн рублей. По закону мы должны были бы выходить на конкурсные процедуры, что сдвинуло бы начало работ минимум на несколько недель. Режим ЧС позволил нам уже сейчас заключить контракт с исполнители.

Подрядная организация уже начала подготовку к бурению и в ближайшие дни планирует выйти на объект.

- Конечно, в сложившейся ситуации мало приятного, но все силы мобилизованы, средства выделены, специалисты вот-вот приступят к работе. Хотелось бы попросить жителей посёлка с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и на время бурения скважины, в случае нехватки воды, оставлять заявки и использовать подвозной ресурс, - подытожил Алексей Русаков.

Фото из архива ИА «Высота 102»