Волгоград с Турцией связал прямой рейс «Уральских авиалиний»





С 24 мая в аэропорту Волгограда возобновлены сезонные авиарейсы в Турцию. Один из крупных туроператоров совместно с авиакомпанией «Уральские авиалинии» доставит чартерами жителей региона на зарубежные курорты.

- Чартерные рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по средам, четвергам, субботам и воскресеньям. На маршруте перевозчиком задействованы комфортабельные Airbus А321 вместимостью до 220 пассажирских кресел, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отметим, первый самолёт отправился из Волгограда с загрузкой в 99,6%.

