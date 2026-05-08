В Волгоградской области «серые» ассенизаторы, которые формально предоставляют услуги по вывозу жидких отходов, но сливают их куда попало, фактически создали фекальное болото на территории рабочего поселка Рудня.

Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, на пульт оперативного дежурного управления поступила информация о систематическом сливе ЖБО на территории у Руднянского солодовенного завода. Инспекторы и специалисты экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области оперативно выехали на место происшествия.





- Вблизи «Руднянского солодовенного завода» зафиксированы автомобили (ассенизаторы) марки «КАМАЗ» и «ГАЗ», которые осуществляли сброс ЖБО на почву, - сообщили в управлении.





Установлено, что площадь загрязнения составила 2507 кв.м. Отобраны пробы почвы. По результатам лабораторных исследований будет принято процессуальное решение.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора





