На юге Волгограда девушка погибла, выпав с 5 этажа

Врачам не удалось спасти жительницу Красноармейского района Волгограда, которая ночью выпала с 5 этажа. Как сообщают местные паблики, трагедия произошла в пятиэтажке на бульваре Энгельса. Еще живую девушку с места происшествия забрала бригада скорой помощи.

По предварительным данным, пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу №15. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.

В СУ СКР по Волгоградской области информацию о гибели девушки подтвердили, но от комментариев воздержались.

- Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сказали в ведомстве.

