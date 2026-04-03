В Саратовской области перевернулся автобус с детьми: страшные кадры











В Саратовской области произошло ДТП, в котором погиб один человек и пострадали 10. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СарИнформ, трагедия случилась 3 апреля около 10:00 на трассе Саратов-Петровск у села Новозахаркино. Микроавтобус Hyundai, который вез группу детей, слетел в кювет и завалился на бок. В результате аварии водитель погиб, пострадали 10 детей.

По предварительной версии, за мгновение до ДТП водителю стало плохо и он потерял контроль над управлением.

Губернатор Роман Бусаргин уточнил, что в автобусе ехали 23 ребенка и 2 взрослых. Пострадавшим оказывается помощь в центральной районной больнице Петровска. По его словам, дети ехали из Ершова на экскурсию в Пензу.

По факту ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).