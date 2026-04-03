



В Волгограде после того как на Комсомольский мост обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин заговорили о возможном капитальном ремонте сооружения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию города, в настоящее время специалисты оценивают состояние конструкций путепровода.

Напомним, как стало известно 30 марта, в Волгограде следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего состояния моста в самом центре города-героя. Глава следкома, сообщали ИЦ СКР, ожидает доклад подчиненных о ходе расследования. Что именно могло привлечь внимание Александр Бастрыкина, наглядно показал фотограф ИА «Высота 102»: после не столь давнего капитальной реконструкции на путепроводе сегодня отмечается масса дефектов, включая отпадающий бетон и ржавую арматуру.

По информации мэрии Волгограда, в целях обеспечения безопасности дорожного движения специализированными службами в эти дни организована проверка состояния Комсомольского путепровода.

– Для предотвращения возможного дальнейшего отслоения бетонного слоя на ригелях и опорных строениях моста обслуживающей организацией проведено обследование. В рамках работ по содержанию в ближайшее время будет произведены необходимые восстановительные мероприятия. Предварительные причины выявленных дефектов - естественный износ материалов, а также воздействие агрессивных факторов, включая вибрацию от проходящих поездов и переувлажнение конструкций, – сообщили в городской администрации.

Кроме того, уточняют градоначальники, в настоящее время прорабатывается вопрос о включении Комсомольского путепровода в план капитального ремонта.

– Вид ремонтных работ – капитальный ремонт или реконструкция – будет определен позднее по итогам проводимой проверки, – уточнили в мэрии.