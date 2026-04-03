Волгоградский медвуз получил в дар уникальную книгу

Родные скончавшегося в 2016 году академика Зборовского передали в библиотеку ВолгГМУ редкий медицинский фолиант с автографом профессора Могилевского.

Как рассказали в медвузе, двухтомник Поля Уленбрука «Клиника сердечно-сосудистых заболеваний» на немецком языке, выпущенный в Лейпциге в 1960 году, связал судьбы двух выдающихся ученых. Главная ценность книги в ее возрасте, редкости и дарственной надписи, которая превратила фолиант в свидетельство преемственности научных поколений.