В Волгограде назвали даты выплаты пенсий и детских пособий





Волгоградцам озвучили даты выплаты пенсий и детских пособий в апреле. Когда горожане могут рассчитывать на пополнение баланса, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Детские пособия и выплаты военным

Уже завтра смс о зачислении средств придет на телефоны беременных волгоградок и горожан, получающих единое пособие на детей до 17 лет. Деньги на карту поступят также проходящим по линии Социального Фонда России военным и неработающим родителям с детьми до полутора лет.

- Третьего апреля Отделение СФР произведет ежемесячную выплату семьям из средств материнского капитала через банк, - комментируют в ведомстве.

Официально трудоустроенным мамам и папам, оформившим отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, следует ждать зачисления «детских» в среду, 8 апреля.

Пенсии

Волгоградские пенсионеры, традиционно получающие деньги 4 и 11 числа, в этом месяце дождутся средств на день раньше – из-за попадания дней выплат на выходные банки проведут операции 3 и 10 апреля.

А 21 апреля в Волгограде ожидается выплата пенсий по графику.

