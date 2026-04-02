Груды мертвой рыбы вынесло на берег пруда под Волгоградом

В пруду во Фроловском районе Волгоградской области произошел массовый замор рыбы. Как рассказали ИА «Высота 102» жители поселка Образцы, на берег водоема вынесло груды погибших обитателей пруда.
В администрации Арчединского сельского поселения Фроловского района пояснили, что причиной замора стал недостаток кислорода из-за сложной зимы. Из-за чередующихся морозов и оттепелей на водоеме образовался так называемый «двойной лед», что затруднило рыбе приток кислорода.
К такому выводу пришли специалисты после обследования пруда.
Ранее, напомним, жители Фролово также сообщали о гибели рыбы в реке Арчеда.
