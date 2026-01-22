



Уголовное дело водителя BMW Александра Пака рассмотрит Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 22 января, материалы дела переданы судье Дмитрию Пономаренко.

По информации Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, материалы были переданы из областного суда в апелляционный суд 14 января. На сегодня дата первого заседания в Сочи пока не назначена и станет известна после ознакомления судьи с материалами дела. Напомним, адвокаты Александра Пака настаивают на отмене приговора по уголовному делу и его переквалификации.

Напомним, 74-летний житель Волгограда Александр Пак был приговорен 20 ноября 2025 года к 11 годам строгого режима по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица в связи с выполнением им общественного долга. Суровое наказание пенсионера последовало за ДТП возле школы в Дзержинском районе, в результате которого в московской клинике спустя месяц от тяжких травм скончалась многодетная женщина Екатерина Буравлева. Волгоградка, как сочли присяжные и Волгоградский областной суд, стала жертвой дорожного конфликта – BMW, которым управлял ПАК, переехал женщину.

Четверо юристов, представляющие интересы Александра Пака в суде, на финальном заседании в Волгограде настаивали на том, что преднамеренных и умышленных действий их подзащитный не совершал и просили переквалифицировать дело на более мягкую статью. Однако суд согласился с суровым вердиктом присяжных и отправил Пака в колонию строгого режима. Сам подсудимый отказался признавать вину и настаивал – намерений убивать женщину у него не было.

Всего на приговор Волгоградского областного суда поступило пять апелляционных жалоб – четыре, как было сказано, от адвокатов, и одна – от прокуратуры. Надзорное ведомство согласно с выводами областного суда относительно основного наказания и планирует обжаловать приговор частично.