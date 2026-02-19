



Шесть московских рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда из-за очередного снежного апокалипсиса, накрывшего столицу сегодня ночью.

Вмешавшаяся в планы горожан погода сдвинула время вылета четырех самолетов. О задержке воздушных судов до столичного Шереметьево объявили авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа». Пассажирам дневного рейса SU 1183 придется пробыть в зале ожидания всего полчаса, а вот волгоградцам, которые приобрели билеты на вечерние рейсы DP 6968, SU 1187, SU 1185, повезло чуть меньше – время вылетов в их случае сдвинулось как минимум на полтора часа.

Позже запланированного в волгоградском аэропорту окажутся и горожане, вылетающие сегодня из заснеженной Москвы. О вынужденных поправках в расписании пассажиров предупредили в авиакомпании «Победа».

Последствия надвигающегося на Москву снегопада специалисты Росавиации оценивали еще накануне.

- По прогнозам синоптиков, в ночь на четверг, 19 февраля, в московском регионе начнется снегопад, наиболее интенсивные осадки ожидаются завтра днем. Снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-17 метров в секунду, - заявили в ведомстве. – Погода может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков. Ухудшение погоды отразится на работе воздушного транспорта. Будут корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов.

Настоящее море снега в ближайшее время может обрушиться и на Волгоградскую область. Из-за осадков в регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Фото Павла Мирошкина