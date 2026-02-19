Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В Волгоградской области ждут начала мощного снегопада

В Волгоградской области ждут начала сильного снегопада, который, по прогнозам синоптиков, обернется сугробами высотой 10-15 сантиметров.

Накануне народных проводов зимы на регион обрушится настоящее море снега. При небольшом морозе, предупреждают сотрудники ЦГМС, плотной белой шапкой Волгоград и область будут покрываться несколько дней подряд.

- Сильный снег в Волгограде и области начнется сегодня днем, - констатируют специалисты волгоградского ЦГМС. – На дорогах образуется гололедица. Температура воздуха при этом опустится до 2-4 градусов мороза в городе и до пяти градусов со знаком минус – в районах Волгоградской области.

Вместе со снегом, которого в этом году горожане, скучавшие по настоящей зимней сказке, получили с лихвой, на регион обрушится и мощный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Накануне ожидающегося снежного «вторжения» в Волгоградской области установили оранжевый уровень погодной опасности. По предварительной информации метеорологов, всего за несколько часов в регионе выпадет 26% месячной нормы осадков.

- При прохождении среднеземноморского циклона через территорию региона ожидаем снег, мокрый снег, местами сильный снег. По Волгограду также ожидаем сильный снег. Он будет продолжаться целый день. В общей сложности выпадет 8-10 мм осадков, что соответствует 10-15 сантиметрам снежного покрова. Прекращение снегопада ожидаем только 20 числа, - рассказал врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

Фото Геннадия Гуляева 

