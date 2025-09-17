Расследования

Уже 12 уголовных дел: админа «Острова Свободы» Серенко оставили в СИЗО еще на месяц

17.09.2025
17.09.2025


В Волгограде 17 сентября Центральный районный суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения в отношении администратора Telegram-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко. Как сообщает ИА «Высота 102», задержанному 22 июля волгоградцу придется провести в СИЗО еще минимум месяц. 

Рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста стартовало в 14.00, на заседание Михаил Серенко был доставлен под конвоем. Следствие представлял в процессе руководитель Следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области Владимир Суров. 

– Как было озвучено в ходе судебного заседания, к сегодняшнему дню в отношении админа «Острова Свободы» уже возбуждено 12 уголовных дел, – передает корреспондент информагентства. – Его подозревают в вымогательстве в крупном размере, реабилитации нацизма, обороте порнографических материалов, распространении ложных порочащих сведений, а также в клевете, сопряженной с обвинением в преступлении против половой неприкосновенности, и просто в клевете. 

С учетом характера преступлений, в которых обвиняется Михаил Серенко, судья Центрального райсуда Волгограда Вероника Кущ приняла решение о продлении меры пресечения в отношении Серенко сроком еще на месяц – до 18 октября 2025 года. 

В настоящее время следователи отдела СУ СКР по Центральному району Волгограда продолжают сбор доказательств вины волгоградца в перечисленных преступлениях. Одновременно выявляются и новые возможные эпизоды его преступной деятельности. 

Напомним, что первые уголовные дела в отношении админа «Острова Свободы» были возбуждены 18 июля текущего года по двум статьям УК РФ – по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое в крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (публичная реабилитация нацизма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Вскоре стало известно и о других уголовных делах.

