



В Волгограде «Концессии теплоснабжения» продолжают восстанавливать изношенную теплоизоляцию коммуникаций, используя современные материалы. По данным ресурсоснабжающей организации, недавно специалисты обшили вспененным полиуретаном 90-метровый участок труб на ул. Рыкачева.

- Старый утеплитель износился в клочья, его заменили на современный – скорлупу из пенополиуретана (ППУ). Этот материал прост в укладке, экологичен, устойчив к атмосферным и механическим воздействиям. Главное же преимущество скорлупы ППУ – способность надежно удерживать тепло, - подчеркнули в «Концессии».

По данным экспертов, повышение энергоэффективности снабжающих МКД коммуникаций ощутимо улучшит качество подачи ресурса в дома.

Отметим, в 2025 году ресурсоснабжающая организация утеплила более 4 тыс. метров теплотрасс. Помимо вспененного полиуретана, коммунальщиками активно используется и более привычная минеральная вата.

Фото: «Концессии»