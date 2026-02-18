Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
В Волгограде «Концессии» обшивают теплотрассы энергоэффективной изоляцией

Общество 18.02.2026 11:39
0
18.02.2026 11:39


В Волгограде «Концессии теплоснабжения» продолжают восстанавливать изношенную теплоизоляцию коммуникаций, используя современные материалы. По данным ресурсоснабжающей организации, недавно специалисты обшили вспененным полиуретаном 90-метровый участок труб на ул. Рыкачева.

- Старый утеплитель износился в клочья, его заменили на современный – скорлупу из пенополиуретана (ППУ). Этот материал прост в укладке, экологичен, устойчив к атмосферным и механическим воздействиям. Главное же преимущество скорлупы ППУ – способность надежно удерживать тепло, - подчеркнули в «Концессии».

По данным экспертов, повышение энергоэффективности снабжающих МКД коммуникаций ощутимо улучшит качество подачи ресурса в дома.

Отметим, в 2025 году ресурсоснабжающая организация утеплила более 4 тыс. метров теплотрасс. Помимо вспененного полиуретана, коммунальщиками активно используется и более привычная минеральная вата.

Фото: «Концессии»

«От кабины ничего не осталось»: под Волгоградом скончался водитель опрокинувшейся «Лады»
В Волгограде «Концессии» обшивают теплотрассы энергоэффективной изоляцией
В Жирновске устранили крупную аварию на канализационном коллекторе
Пост №1 в Волгограде справит новоселье в свой 60-летний юбилей
В Волгограде и области отменена утренняя беспилотная опасность
В Волгограде распродают сеть пекарен за 3,7 млн рублей
Самозанятым волгоградцам объяснили, как взять больничный
«Всем нам нужен глоток свежего воздуха»: в Волжском на выставке первоцветов случился ажиотаж
На трассе Р-22 в Волгоградской области сгорел грузовик с прицепом
В Волгограде сообщили о задержке двух авиарейсов из-за угрозы налёта БПЛА
В Волгоградской области заложникам при теракте выплатят 156 тысяч рублей
Кровавую Луну увидят волгоградцы в марте
В Волгоградской области вновь объявлена беспилотная опасность
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО 20-летним гранатометчиком Данилой Телятниковым
Волгоградцам рассказали, как уход за пожилыми начисляется в стаж
Путин отметил госнаградами четверых волгоградцев
Заместитель министра МВД Александр Кравченко отмечает день рождения
Сильный ветер и небольшой мороз в Волгограде обещают синоптики к концу недели
Небо над Волгоградом открыли для самолётов утром 18 февраля
100 машин скорой помощи в Волгоградской области подключили к кнопке SOS
Новая угроза атаки БПЛА: Росавиация закрыла аэропорт Волгограда
В Волгоградской области второй раз за сутки ввели беспилотную опасность
В Волгограде избирательному участку присвоят имя героя СВО Сергея Попова
Под Волгоградом арестовали мошенника, лишившего пенсионерку 13 миллионов
В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Борщ без НДС: как изменились за год цены на популярное в Волгограде первое
Странное свечение заметили волгоградцы на небе 17 февраля
Волгоградцам бесплатно раздадут 3 тысячи блинов
Волгоградку с тяжелой болезнью оставили без бесплатных лекарств
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится 23 февраля
 