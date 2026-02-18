



Волгоградским школьникам и студентам покажут фильм Андрея Медведева «Предательство». По просьбе движения «Ветераны России» Минпросвещения рекомендовало документальное произведение для использования в образовательных учреждениях.

Картина посвящена вербовке подростков спецслужбами Украины для осуществления терактов на территории России. Фильм рассказывает об истории нескольких подростков, которые за 10-15 тыс. рублей согласились предать родину и совершить тяжкие преступления. В их числе Дарья Трепова, внесённая в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, подорвавшая военкора Владлена Татарского.

Показ фильма спровоцировал широкий общественный резонанс. Россияне с помощью оперативных съёмок впервые столь детально увидели трагедии семей, где вчерашние школьники, участвовавшие в поджогах объектов инфраструктуры, убийстве и нападении на своих земляков, были приговорены к колоссальным срокам вплоть до 11 лет тюрьмы.

Заканчивается произведение открытым обращением автора к родителям с призывом чаще разговаривать со своими детьми, любить их, развивать их интерес к книгам, истории своей страны, отечественной культуре и жизни.

Фото: Смотрим