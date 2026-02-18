Главное

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Документальный фильм «Предательство» покажут в волгоградских школах и ВУЗах

18.02.2026 15:23
0
18.02.2026 15:23


Волгоградским школьникам и студентам покажут фильм Андрея Медведева «Предательство». По просьбе движения «Ветераны России» Минпросвещения рекомендовало документальное произведение для использования в образовательных учреждениях.

Картина посвящена вербовке подростков спецслужбами Украины для осуществления терактов на территории России. Фильм рассказывает об истории нескольких подростков, которые за 10-15 тыс. рублей согласились предать родину и совершить тяжкие преступления. В их числе Дарья Трепова, внесённая в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, подорвавшая военкора Владлена Татарского.

Показ фильма спровоцировал широкий общественный резонанс. Россияне с помощью оперативных съёмок впервые столь детально увидели трагедии семей, где вчерашние школьники, участвовавшие в поджогах объектов инфраструктуры, убийстве и нападении на своих земляков, были приговорены к колоссальным срокам вплоть до 11 лет тюрьмы.

Заканчивается произведение открытым обращением автора к родителям с призывом чаще разговаривать со своими детьми, любить их, развивать их интерес к книгам, истории своей страны, отечественной культуре и жизни.

Фото: Смотрим

