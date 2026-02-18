



17 февраля в Руднянском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП. Во второй половине дня легковой автомобиль улетел в кювет.

- В 15:50 на 37 км автодороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская» водитель не справился с управлением автомашиной «Лада Гранта», съехал в правый по ходу движения кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, кабина автомобиля в результате падения получила серьёзные повреждения. Мужчина, находящийся за рулём «Лады», скончался на месте. Прибывшие медики вынуждены были лишь констатировать смерть.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области