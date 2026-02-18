Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Самозанятым волгоградцам объяснили, как взять больничный

В Волгоградской области самозанятые граждане с 2026 года могут оформить больничные при определенных условиях. В Отделении СФР по региону пояснили, что для получения права на выплаты необходимо начать уплачивать страховые взносы. Через 6 месяцев после уплаты годового взноса или непрерывных ежемесячных платежей можно будут взять оплачиваемый больничный.

Размер выплаты напрямую зависит от уплачиваемой страховой суммы. Для начала необходимо выбрать, на какую сумму страховаться – 35 или 50 тысяч рублей в год. Далее нужно подать заявление в Отделение СФР по Волгоградской области и после этого начать уплачивать страховые взносы.

Если выбрать страховую сумму в размере 35 тысяч рублей, что ежемесячный взнос составит 1344 рубля, а годовой (единым платежом за год) – 16128 рублей.

При выборе страховой суммы в размере 50 тысяч рублей, ежемесячный взнос будет в размере 1920 рублей, а годовой – 23040 рублей. 

В СФР также уточнили, что размер выплаты также будет зависеть от страхового стажа и срока участия в программе. 

Вступить в программу можно через приложение «Мой налог», портал госуслуг или в клиентских службах регионального СФР.


