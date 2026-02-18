Самозанятым волгоградцам объяснили, как взять больничный

В Волгоградской области самозанятые граждане с 2026 года могут оформить больничные при определенных условиях. В Отделении СФР по региону пояснили, что для получения права на выплаты необходимо начать уплачивать страховые взносы. Через 6 месяцев после уплаты годового взноса или непрерывных ежемесячных платежей можно будут взять оплачиваемый больничный.

Размер выплаты напрямую зависит от уплачиваемой страховой суммы. Для начала необходимо выбрать, на какую сумму страховаться – 35 или 50 тысяч рублей в год. Далее нужно подать заявление в Отделение СФР по Волгоградской области и после этого начать уплачивать страховые взносы.

Если выбрать страховую сумму в размере 35 тысяч рублей, что ежемесячный взнос составит 1344 рубля, а годовой (единым платежом за год) – 16128 рублей.

При выборе страховой суммы в размере 50 тысяч рублей, ежемесячный взнос будет в размере 1920 рублей, а годовой – 23040 рублей.

В СФР также уточнили, что размер выплаты также будет зависеть от страхового стажа и срока участия в программе.

Вступить в программу можно через приложение «Мой налог», портал госуслуг или в клиентских службах регионального СФР.





