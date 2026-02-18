В Ростовской области возьмут под усиленную охрану заводы и вокзалы





Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил усилить защиту промышленных предприятий, транспортных узлов и мест массового пребывания людей в связи с ростом числа преступлений террористической направленности. Глава региона сделал такое заявление на расширенном заседании облпрокуратуры, передает V102.RU со ссылкой на Привет-Ростов.

Согласно озвученным данным, в 2025 году количество преступлений террористической направленности, зарегистрированных на территории Ростовской области, увеличилось на 16%. На 17% возросло количество противоправных деяний, совершенных иностранными гражданами.

Особое внимание, по словам Слюсаря, в сфере обеспечения безопасности необходимо уделить промышленным объектам, объектам транспортной инфраструктуры и локациям с массовым скоплением людей. Глава региона напомнил, что осенью в стране пройдут выборы в Госдуму, поэтому необходимо обеспечить безопасное проведение избирательной кампании и процесса голосования.