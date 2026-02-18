Путин отметил госнаградами четверых волгоградцев

Федеральные новости

В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...