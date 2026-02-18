Путин отметил госнаградами четверых волгоградцев

Четверо волгоградцев удостоены государственных наград за трудовые свершения. Указ о награждении, подписанный Президентом РФ, был опубликован на официальном портале правовой информации.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена председатель регионального комитета тарифного регулирования Светлана Горелова. Медалью «За труды по сельскому хозяйству» награжден глава фермерского хозяйства Сергей Думбров.
Почетными званиями «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» отмечены главный агроном ПКФ «Нежинское» Сергей Косов и главный агроном ООО «Агрохолдинг Дубовский» Игорь Шрейтер.
Фото: пресс-служба Кремля