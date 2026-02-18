



На выставке первоцветов в региональном ботаническом саду случился настоящий ажиотаж. Только за первые семь дней в залах, где руками человека создавала пейзажи сама весна, насчитали больше двенадцати с половиной тысяч зрителей.

- Люди нуждаются в красоте, и с этим, на мой взгляд, отчасти связан успех выставки, - рассуждает директор Волгоградского ботанического сада Евгений Власов. – В серых, околовесенних буднях, когда на смену зимним краскам на улицы пришла серость, всем нам очень требуется глоток свежего воздуха. И сделать его можно здесь, в оранжерее, похожей на яркую палитру цветущего сада.





Тюльпаны и нарциссы как главный предвестник подступающего к городу 8 марта распустились в оранжерее ботанического сада еще на прошлой неделе. На полномасштабной репетиции весны также оказались нежные ландыши, крокусы и даже белоснежная сирень, наполняющая легкие ароматами цветущего мая. Лучшие кадры с открытия выставки первоцветов – в нашем фоторепортаже.

Из-за повышенного спроса цветочная симфония в Волгоградском ботсаду будет звучать до конца этой недели. Последним днем работы яркой и в то же время нежной выставки станет суббота, 21 февраля.