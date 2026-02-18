Кровавую Луну увидят волгоградцы в марте





Волгоградцы, как и другие жители России, смогут в первом весеннем месяце увидеть полное лунное затмение, или Кровавую Луну.

3 марта Луна приобретет насыщенный красноватый или медовый оттенок - отсюда и название этого явления. Затмение будет видно в вечернее время на большей части территории России при условии ясной погоды. Для наблюдения не требуется специального оборудования, достаточно найти место с открытым обзором неба вдали от городских огней.

Следующее полное затмение можно будет увидеть только в 2028 году.