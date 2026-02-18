



17 февраля Владимир Путин провёл встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Во время обсуждения мер поддержки семей бойцов СВО президент обратил внимание на необходимость держать соответствующий вопрос на контроле глав субъектов.

- Хотел только сказать, что семьи должны быть постоянно под вашим личным контролем... Эта работа должна быть налажена системно, — приводят слава главы глава государства "РИА Новости".

Отметим, в Волгоградской области развёрнута многоуровневая система поддержки ветеранов специальной военной операции по защите Донбасса. Близким бойцов полагается компенсация расходов на ЖКХ, приоритетное зачисление в некоторые образовательные учреждения, помощь при газификации, бесплатное питание в школах, приоритетная социальная поддержка, а также многие другие меры.

Фото: kremlin.ru