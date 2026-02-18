



В Волгограде и области ожидается резкое похолодание. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, в регионе вместе с минусовой температурой также ожидается сильный ветер.

- 18 февраля в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем -4…-9º, - пояснили синоптики. - 19 февраля утром и днем снег, местами сильный снег. Ветер восточный, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем днем 0…-5º, в отдельных северных районах до -8º.

В пятницу, 20 февраля, в регионе ожидается вместе с сильным ветром туман и гололедица.