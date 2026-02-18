



18 февраля в Волгоградской области вновь объявлена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку предупреждений после двухчасового перерыва начала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С 08:00 жителям и гостям региона снова начали поступать смс-предупреждения, рекомендующие избегать открытых участков улиц, не подходить к окнам и чётко следовать инструкциям, полученным от властей, в случае включения сигналов тревоги.

Отметим, на текущий момент аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102»