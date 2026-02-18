



Фотографию «самой ушастой» белки с Мамаева кургана, которая вместе со своими сородичами стала одним из новых символов города, показали на известном всероссийском фестивале природы «Первозданная Россия».

Наделенные природой не только недюжинным обаянием, но и фотогеничностью, основавшиеся на Мамаевом кургане животные привлекают многих волгоградских фотографов. Для любителей анималистики встречи с ними и вовсе становятся доброй традицией.

- В этом месте у каждой белки был свой титул: самый быстрый, самый запасливый, самый хитрый. Этому бельчонку свой статус завоевывать было не нужно – он родился вместе с ним. Его звали «самый ушастый». Поймать этого красавца в объектив мне удалось еще осенью, когда зверьки начинают менять шубу на более густую, - рассказывает волгоградский фотограф-анималист Павел Сторчилов. – К зиме у них обновляются и кисточки. У этой белки они, к тому же, оказались комически длинными.

Работа волгоградского фотографа, отмечает его побывавший на фестивале коллега Дмитрий Сохин, удачно вписалась в галерею снимков, которые не просто цепляют глаз зрителя, но и вызывают удивление.

- Заметил общий тренд последних лет. В топах – работы, которые удивляют, от которых даже на мгновение теряешься. Тем сильнее радость узнавания, когда после ты переводишь взгляд и читаешь подпись, - делится впечатлениями фотограф Дмитрий Сохин, передающий в своих снимках необыкновенную красоту Задонья. – Второй жирный тренд – это, конечно, юмор и милота. Банальные домашние животные всем надоели. В диких запечатлеть такое – вызов. И тем эффектнее. Поэтому забавное в визуальном очень приветствуется.

Получив свою «минуты славы» в столичной галерее на Манежной площади, после окончания выставки фотография Павла Сторчилова отправится в путешествие по городам России.

- После наш волгоградский ушастик проедет по другим городам, порадовав новых посетителей выставки своей пушистостью и обаянием, - отмечает волгоградец.

Удивительные кадры природы Павла Сторчилова корреспонденты ИА «Высота 102» показывали уже не раз. Волгоградский дизайнер, больше десяти лет назад он, казалось бы, случайно увлекся съемкой природы.

— Съемка природы — дело непредсказуемое. Как-то раз я поехал фотографировать горчичные поля и неожиданно для себя увидел над ними солнечное гало. В горах это обычное дело, но на юге, летом и в степи — сомневаюсь, что кто-то всерьез мог такое ожидать. Порой я мог снять зеркальную гладь озера с лазурным небом, а пару часов спустя на нем уже появлялась рябь, находила облачность, и кадр становился совсем другим. С животными еще сложнее. Как-то раз я шел фотографировать на озере птиц и наткнулся в степи на самца паука каракурта. В итоге фотографировал его минут 30, подбирая различные ракурсы.

Фото Павла Сторчилов