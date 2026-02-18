Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
«Самую ушастую» белку из Волгограда показали на фестивале «Первозданная Россия»

Общество 18.02.2026 13:12
18.02.2026 13:12


Фотографию «самой ушастой» белки с Мамаева кургана, которая вместе со своими сородичами стала одним из новых символов города, показали на известном всероссийском фестивале природы «Первозданная Россия».

Наделенные природой не только недюжинным обаянием, но и фотогеничностью, основавшиеся на Мамаевом кургане животные привлекают многих волгоградских фотографов. Для любителей анималистики встречи с ними и вовсе становятся доброй традицией.

- В этом месте у каждой белки был свой титул: самый быстрый, самый запасливый, самый хитрый. Этому бельчонку свой статус завоевывать было не нужно – он родился вместе с ним. Его звали «самый ушастый». Поймать этого красавца в объектив мне удалось еще осенью, когда зверьки начинают менять шубу на более густую, - рассказывает волгоградский фотограф-анималист Павел Сторчилов. – К зиме у них обновляются и кисточки. У этой белки они, к тому же, оказались комически длинными.

Работа волгоградского фотографа, отмечает его побывавший на фестивале коллега Дмитрий Сохин, удачно вписалась в галерею снимков, которые не просто цепляют глаз зрителя, но и вызывают удивление.

- Заметил общий тренд последних лет. В топах – работы, которые удивляют, от которых даже на мгновение теряешься. Тем сильнее радость узнавания, когда после ты переводишь взгляд и читаешь подпись, - делится впечатлениями фотограф Дмитрий Сохин, передающий в своих снимках необыкновенную красоту Задонья. – Второй жирный тренд – это, конечно, юмор и милота. Банальные домашние животные всем надоели. В диких запечатлеть такое – вызов. И тем эффектнее. Поэтому забавное в визуальном очень приветствуется.

Получив свою «минуты славы» в столичной галерее на Манежной площади, после окончания выставки фотография Павла Сторчилова отправится в путешествие по городам России.

- После наш волгоградский ушастик проедет по другим городам, порадовав новых посетителей выставки своей пушистостью и обаянием, - отмечает волгоградец.

Удивительные кадры природы Павла Сторчилова корреспонденты ИА «Высота 102» показывали уже не раз. Волгоградский дизайнер, больше десяти лет назад он, казалось бы, случайно увлекся съемкой природы. 

— Съемка природы — дело непредсказуемое. Как-то раз я поехал фотографировать горчичные поля и неожиданно для себя увидел над ними солнечное гало. В горах это обычное дело, но на юге, летом и в степи — сомневаюсь, что кто-то всерьез мог такое ожидать. Порой я мог снять зеркальную гладь озера с лазурным небом, а пару часов спустя на нем уже появлялась рябь, находила облачность, и кадр становился совсем другим. С животными еще сложнее. Как-то раз я шел фотографировать на озере птиц и наткнулся в степи на самца паука каракурта. В итоге фотографировал его минут 30, подбирая различные ракурсы.

Фото Павла Сторчилов

18.02.2026 14:52
18.02.2026 14:19
18.02.2026 14:14
18.02.2026 14:03
18.02.2026 13:45
18.02.2026 13:20
18.02.2026 13:16
18.02.2026 13:12
18.02.2026 12:04
18.02.2026 11:39
18.02.2026 11:16
18.02.2026 11:01
18.02.2026 10:50
18.02.2026 10:21
18.02.2026 10:17
