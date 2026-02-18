В Волгограде и области отменена утренняя беспилотная опасность





В Волгоградской области отменена двухчасовая беспилотная опасность, объявленная утром 18 февраля. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 10:05 начала рассылку соответствующих оповещений.

По информации специалистов, жители и гости региона теперь могут безопасно находиться на открытых участках улиц, а также подходить к окнам.

Напомним, беспилотная опасность была объявлена 18 февраля в 08:03, спустя всего два часа после отмены аналогичного предупреждения, действовавшего в Волгоградской области всю ночь.

Фото из архива ИА «Высота 102»