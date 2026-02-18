Прокуратура нашла опасные детские площадки на юге Волгограда

В Красноармейском районе Волгограда сразу несколько детских игровых площадок признаны небезопасными. Прокуратура потребовала привести объекты в порядок и обратилась в суд.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в ненадлежащем техническом состоянии находятся игровые площадки по адресам: ул. Фадеева, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ул.Мачтозаводская,130 и 134. Все объекты находятся в оперативном управлении МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда».





Прокуратура в исковом заявлении потребовала устранить выявленные дефекты и провести ремонт указанных детских площадок. Суд требования надзорного органа удовлетворил.

Фото: прокуратуры Волгоградской области





