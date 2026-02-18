В Волгограде распродают сеть пекарен за 3,7 млн рублей





В Волгограде предприниматели продолжают распродавать активы. Накануне на «Авито» была выставлена местная сеть пекарен. Владелец разом избавляется от пяти торговых точек.

В списке коммерческие объекты на ул. Новороссийской, ул. Штеменко, ул. 64-й армии. Первая пекарня была открыта семь лет назад, а последняя в 2022 году. На этом развитие сети, судя по всему, забуксовало. Однако коммерсант сообщает о доходности пекарен. Их общая ежемесячная прибыль составляет порядка 803,7 тыс. рублей.

Отметим, в общей сложности в пекарнях трудится 28 человек. В рамках продажи бизнеса владелец готов передать всё оборудование, а также право аренды используемых помещений. Стоимость всех торговых точек предпринимателем оценена в 3,7 млн рублей или же 700 тыс. рублей за объект.

Фото из архива ИА «Высота 102»