Заместитель министра МВД Александр Кравченко отмечает день рождения





Сегодня, 18 февраля, заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Александр Кравченко празднует День рождения.

Александр Николаевич с 2008 года возглавлял ГУ МВД по Волгоградской области. С этой должности в 2022 году он ушел на повышение – в министерство внутренних дел РФ, где занял пост заместителя министра.



17 февраля 2023 года Президент России Владимир Путин своим указом присвоил Александру Кравченко очередное специальное звание генерал-полковника полиции.



Во время работы Александра Николаевича в Волгоградской области редакция ИА «Высота 102» и Главк волгоградской полиции плодотворно сотрудничали в деле информационного освещения работы по поддержанию правопорядка в регионе. Конструктивное взаимодействие информагенства и главного управления МВД по региону, основы которого были заложены основателем «Высоты» Сергеем Петровичем Трофимовым и генералом Кравченко продолжается и сейчас.



Редакция ИА «Высота 102» благодарит за совместную плодотворную работу и искренне поздравляет Вас, Александр Николаевич, с очередной вехой насыщенной и интересной жизни. Желаем дальнейших успехов на службе и крепкого семейного тыла!





