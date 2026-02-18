Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

Заместитель министра МВД Александр Кравченко отмечает день рождения

18.02.2026 07:00
0
18.02.2026 07:00


Сегодня, 18 февраля, заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Александр Кравченко празднует День рождения.
Александр Николаевич с 2008 года возглавлял ГУ МВД по Волгоградской области. С этой должности в 2022 году он ушел на повышение – в министерство внутренних дел РФ, где занял пост заместителя министра.

17 февраля 2023 года Президент России Владимир Путин своим указом присвоил Александру Кравченко очередное специальное звание генерал-полковника полиции.

Во время работы Александра Николаевича в Волгоградской области редакция  ИА «Высота 102» и Главк волгоградской полиции плодотворно сотрудничали в деле информационного освещения работы по поддержанию правопорядка в регионе. Конструктивное взаимодействие информагенства и главного управления МВД по региону, основы которого были заложены  основателем «Высоты» Сергеем Петровичем Трофимовым и генералом Кравченко продолжается и сейчас.

Редакция ИА «Высота 102» благодарит за совместную плодотворную работу и искренне поздравляет Вас, Александр Николаевич,  с очередной вехой насыщенной и интересной жизни. Желаем дальнейших успехов на службе и крепкого семейного тыла!


Лента новостей

Заместитель министра МВД Александр Кравченко отмечает день рожденияСмотреть фотографии
Сильный ветер и небольшой мороз в Волгограде обещают синоптики к концу неделиСмотреть фотографии
Небо над Волгоградом открыли для самолётов утром 18 февраляСмотреть фотографии
100 машин скорой помощи в Волгоградской области подключили к кнопке SOSСмотреть фотографии
Новая угроза атаки БПЛА: Росавиация закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
В Волгоградской области второй раз за сутки ввели беспилотную опасностьСмотреть фотографии
В Волгограде избирательному участку присвоят имя героя СВО Сергея ПоповаСмотреть фотографии
Под Волгоградом арестовали мошенника, лишившего пенсионерку 13 миллионовСмотреть фотографии
В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреляСмотреть фотографии
Борщ без НДС: как изменились за год цены на популярное в Волгограде первоеСмотреть фотографии
Странное свечение заметили волгоградцы на небе 17 февраляСмотреть фотографии
Волгоградцам бесплатно раздадут 3 тысячи блиновСмотреть фотографии
Волгоградку с тяжелой болезнью оставили без бесплатных лекарствСмотреть фотографии
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится 23 февраляСмотреть фотографии
Волгоград занял седьмое место в блинном индексе городов РоссииСмотреть фотографии
«Вся вода течёт к нам. Дренаж не справляется»: в Волгограде затопило дома у новой дороги к Родниковой долинеСмотреть фотографииCмотреть видео
Врачи спасли почку волгоградцу с помощью прокола и лазераСмотреть фотографии
В Волжском попал на видео жуткий наезд иномарки на пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
Именитые фигуристы выступят с ледовым шоу в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
В Волгоградской области за месяц ввели в строй 93,4 тыс. кв. метров жильяСмотреть фотографии
В Волгоградской области на треть выросло количество кандидатов в банкротыСмотреть фотографии
В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБСмотреть фотографии
«Динамо» и «Сталинград» побеждаютСмотреть фотографии
В Волгограде подросток одним ударом убил мужчину за нравоученияСмотреть фотографии
262 авто конфисковали волгоградские полицейские у запойных водителейСмотреть фотографии
«Машины заворачивают на подъезде»: в Волгограде из-за талых вод частично перекрыт проезд через пойму ЦарицыСмотреть фотографии
Известный журналист и искусствовед Владимир Голуб скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
Звание мастера спорта и триумф «Динамо-Синары»Смотреть фотографии
В Волгограде назначена дата суда по делу экс-депутата-бизнесмена КоротковаСмотреть фотографии
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной полной блокировке TelegramСмотреть фотографии
 