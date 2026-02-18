Волгоградцам рассказали, как уход за пожилыми начисляется в стаж





Уход за пожилыми людьми зачисляется в общий трудовой стаж. Соцфонд рассказал волгоградцам о порядке зачисления периодов ухода за нетрудоспособными гражданами и страховой стаж.

Так, в трудовой стаж зачисляется официальный уход за гражданами старше 80 лет и инвалидами I группы. За каждый полный год такого ухода начисляется 1,8 индивидуального коэффициента. За шесть месяцев ухода также можно получить 0,9 ИПК.

Накапливать трудовой стаж за данный вид деятельности можно уже с 14 лет. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Соцфонд по месту жительства нетрудоспособного гражданина.