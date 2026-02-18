Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Волгоградцам рассказали, как уход за пожилыми начисляется в стаж

Уход за пожилыми людьми зачисляется в общий трудовой стаж. Соцфонд рассказал волгоградцам о порядке зачисления периодов ухода за нетрудоспособными гражданами и страховой стаж. 

Так, в трудовой стаж зачисляется официальный уход за гражданами старше 80 лет и инвалидами I группы. За каждый полный год такого ухода начисляется 1,8 индивидуального коэффициента. За шесть месяцев ухода также можно получить 0,9 ИПК. 

Накапливать трудовой стаж за данный вид деятельности можно уже с 14 лет. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Соцфонд по месту жительства нетрудоспособного гражданина. 

