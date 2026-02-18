Глава ФАС объяснил рост платы за ЖКХ с 1 января





Максим Шаскольский, глава ФАС РФ, на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным прокомментировал тарифообразование в сфере ЖКХ. В частности, руководитель антимонопольной службы заявил, что принятые его ведомством меры позволили в ряде регионов России снизить тарифы в отдельных сферах ЖКХ. Например, в Ленинградской области – в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. В Пермском крае – в сферах теплоснабжения и обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В Республике Алтай, Алтайском крае, Самарской области – также в сферах обращения с ТКО.

При этом он отметил, что с 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС.

- Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования, - сказал он.

Также он добавил, что возможные изменения счетов могут быть связаны с увеличением объёмов потреблённой электрической или тепловой энергии в зимний период, но не с изменением тарифов.