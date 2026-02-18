



Пассажиров шокировала новость о предстоящем подорожании проезда в популярной маршрутке №260, курсирующей от 37-ого микрорайона в Волжском до кардиоцентра в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, объявления о новых тарифах на проезд, которые начнут действовать с 20 февраля, вызвали волну возмущения у пассажиров.

- Сейчас проезд от конечной до конечной стоит 150 рублей, это и так много. А через два дня будет уже 180 рублей. «Хорошая» новость для студентов ВолГУ – теперь в день только на проезд на учебу и обратно домой будет уходить 360 рублей. Неделя учебы и поездок по таким расценкам - и стипендии не бывало, – иронизируют читатели информагенства.

Соответственно, с 20 февраля увеличится и стоимость проезда на участках маршрута. Пассажиры считают решение перевозчика о подорожании проезда в маршрутке необоснованным.

- Повышение стоимости составит 20%. Что-то мы не слышали, чтобы у нас такая инфляция была, - рассуждают волжане.

Корреспондент ИА «Высота 102» обратился за комментарием этой ситуации в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. В ведомстве пояснили, что индивидуальные предприниматели самостоятельно устанавливают расценки на перевозку пассажиров. Перевозчик, работающий на маршруте №260, уведомил о повышении тарифов на проезд в установленные законом сроки.

Между тем, волжане уверены, что вслед за маршруткой №260 поднимут стоимость поездок и в других автобусах сообщением Волжский-Волгоград.