В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
«Вы где такую инфляцию видели?»: проезд в маршрутках Волжский-Волгоград подорожает до 180 рублей

Общество 18.02.2026 13:45
0
18.02.2026 13:45


Пассажиров шокировала новость о предстоящем подорожании проезда в популярной маршрутке №260, курсирующей от 37-ого микрорайона в Волжском до кардиоцентра в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, объявления о новых тарифах на проезд, которые начнут действовать с 20 февраля, вызвали волну возмущения у пассажиров. 

- Сейчас проезд от конечной до конечной стоит 150 рублей, это и так много. А через два дня будет уже 180 рублей. «Хорошая» новость для студентов ВолГУ – теперь в день только на проезд на учебу и обратно домой будет уходить 360 рублей. Неделя учебы и поездок по таким расценкам - и стипендии не бывало,  – иронизируют читатели информагенства.

Соответственно, с 20 февраля увеличится и стоимость проезда на участках маршрута. Пассажиры считают решение перевозчика о подорожании проезда в маршрутке необоснованным. 

Повышение стоимости составит 20%. Что-то мы не слышали, чтобы у нас такая инфляция была, - рассуждают волжане. 

Корреспондент ИА «Высота 102» обратился за комментарием этой ситуации в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. В ведомстве пояснили, что индивидуальные предприниматели самостоятельно устанавливают расценки на перевозку пассажиров. Перевозчик, работающий на маршруте №260, уведомил о повышении тарифов на проезд в установленные законом сроки. 

Между тем, волжане уверены, что вслед за маршруткой №260 поднимут стоимость поездок и в других автобусах сообщением Волжский-Волгоград. 

Напомним, с 2026 года изменилась стоимость проезда в популярных автобусах межмуниципального сообщения №123 и 146. При сохранении предельной стоимости поездки на уровне 81 и 100 рублей соответственно выросла плата за проезд на участках маршрута. В результате подорожания стоимости поездок на короткие расстояния произошел отток пассажиров. 

18.02.2026 14:52
18.02.2026 14:19
18.02.2026 14:14
18.02.2026 14:03
18.02.2026 13:45
18.02.2026 13:20
18.02.2026 13:16
18.02.2026 13:12
18.02.2026 12:04
18.02.2026 11:39
18.02.2026 11:16
18.02.2026 11:01
18.02.2026 10:50
18.02.2026 10:21
18.02.2026 10:17
14:52
Минобороны: в Волгоградской области ликвидирован украинский БПЛАСмотреть фотографии
14:39
Волгоград принял третий тур престижного чемпионатаСмотреть фотографии
14:19
В Ростовской области возьмут под усиленную охрану заводы и вокзалыСмотреть фотографии
14:18
Волгоградца приговорили к 7 годам «строгача» за тайник под капотомСмотреть фотографии
14:03
Владимир Путин потребовал от глав регионов контролировать поддержку семей бойцов СВОСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде блогеров Ульянова и Серенко оставили в СИЗОСмотреть фотографии
13:45
«Вы где такую инфляцию видели?»: проезд в маршрутках Волжский-Волгоград подорожает до 180 рублейСмотреть фотографии
13:27
Эксперты назвали «Отличное место для работы» в отрасли телекомаСмотреть фотографии
13:20
Прокуратура нашла опасные детские площадки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:16
Глава ФАС объяснил рост платы за ЖКХ с 1 январяСмотреть фотографии
13:12
«Самую ушастую» белку из Волгограда показали на фестивале «Первозданная Россия»Смотреть фотографии
12:04
«От кабины ничего не осталось»: под Волгоградом скончался водитель опрокинувшейся «Лады»Смотреть фотографии
11:39
В Волгограде «Концессии» обшивают теплотрассы энергоэффективной изоляциейСмотреть фотографии
11:16
В Жирновске устранили крупную аварию на канализационном коллектореСмотреть фотографии
11:01
Пост №1 в Волгограде справит новоселье в свой 60-летний юбилейСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде и области отменена утренняя беспилотная опасностьСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде распродают сеть пекарен за 3,7 млн рублейСмотреть фотографии
10:17
Самозанятым волгоградцам объяснили, как взять больничныйСмотреть фотографии
09:59
«Всем нам нужен глоток свежего воздуха»: в Волжском на выставке первоцветов случился ажиотажСмотреть фотографии
09:28
На трассе Р-22 в Волгоградской области сгорел грузовик с прицепомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
В Волгограде сообщили о задержке двух авиарейсов из-за угрозы налёта БПЛАСмотреть фотографии
08:43
В Волгоградской области заложникам при теракте выплатят 156 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:32
Кровавую Луну увидят волгоградцы в мартеСмотреть фотографии
08:17
В Волгоградской области вновь объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
08:09
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО 20-летним гранатометчиком Данилой ТелятниковымСмотреть фотографии
07:57
Волгоградцам рассказали, как уход за пожилыми начисляется в стажСмотреть фотографии
07:22
Путин отметил госнаградами четверых волгоградцевСмотреть фотографии
07:00
Заместитель министра МВД Александр Кравченко отмечает день рожденияСмотреть фотографии
06:48
Сильный ветер и небольшой мороз в Волгограде обещают синоптики к концу неделиСмотреть фотографии
06:24
Небо над Волгоградом открыли для самолётов утром 18 февраляСмотреть фотографии
 