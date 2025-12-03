Опубликовано видео задержания силовиками блогера Ульянова в Волгограде









В Волгограде 2 декабря оперативниками был задержан известный блогер Алексей Ульянов. Перед этим в его квартире прошли обыски – об этом сообщала супруга волгоградца Елена. В распоряжении редакции ИА «Высота 102» сегодня, 3 декабря, появилось видео задержания Ульянова.





Судя по опубликованным видеокадрам, обыски проводились в квартире Ульянова в Дзержинском районе, после чего он был доставлен в следственный отдел Центрального района Волгограда СУ СКР.





Напомним, накануне вечером силовые ведомства не комментировали информацию о задержании правозащитника, как сам себя позиционирует Алексей Ульянов. С официальным комментарием СУ СК России по Волгоградской области выступило утром 3 декабря. По данным следственного управления, житель Волгограда задержан по подозрению в совершении нескольких эпизодов вымогательства, в том числе группой лиц в особо крупном размере – ст. 163 УК РФ. Блогер арестован.

Следователи СК подозревают Ульянова в том, что с 2020 года он вымогал с руководителей организаций и отдельных граждан деньги за нераспространение порочащих сведений. Суммы варьировались от 100 тысяч до 6 миллионов рублей.

Кроме того, по версии следствия, Алексей Ульянов сотрудничал с другим скандальным блогером Михаилом Серенко - админа Telegam-канала «Остров Свободы», задержанным летом 2025 года за вымогательство и реабилитацию нацизма. Позже Серенко были предъявлены и другие обвинения в клевете и сексуальных домогательствах.

На данный момент известно, что блогеры Ульянов и Серенко как минимум в одном эпизоде действовали совместно. Они хотели получить от коммерсанта 6 миллионов, угрожая публикацией дискредитирующих его сведений, но получили отказ.



Расследование продолжается.

Видео: СКР



